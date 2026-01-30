nascondeva droga e denaro nelle plafoniere del bagno e negli interruttori di casa a savona arrestato 54enne

La polizia di Savona ha arrestato un uomo di 54 anni trovato con droga e denaro nascosti in casa. Durante una perquisizione, gli agenti hanno scoperto cocaina, hashish e più di mille euro nascosti nelle plafoniere del bagno e negli interruttori. L’uomo è stato portato in questura e ora rischia una lunga condanna per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Un arresto con sequestro di sostanze stupefacenti e denaro: è questo il bilancio di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato a Savona. Un uomo di 54 anni, italiano e già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'intervento è stato eseguito nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga nella città ligure. Le indagini e la perquisizione Il sequestro di denaro e materiali L'arresto e le conseguenze Il ruolo delle forze dell'ordine Le indagini e la perquisizione Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono state portate avanti dalla Squadra Mobile in collaborazione con il Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Savona.

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Bagno a Ripoli dopo il ritrovamento di un vero e proprio arsenale di bombe carta e cocaina nella sua abitazione.

