Nascondersi nel cassettone del letto diventa una moda per i ladri | nuovo caso nel Napoletano

Un ladro entra nel municipio di Massa di Somma e ruba 300 euro dalla cassa dell'anagrafe. Dopo aver forzato la porta di notte, si nasconde sotto al materasso del cassettone del letto. È già noto alle forze dell’ordine, ma questa volta ha scelto una strategia insolita per evitare di essere scoperto. La vicenda ha attirato l’attenzione, perché nascondersi nel letto sta diventando una

Compie un furto nella sede del municipio e, poi, si nasconde sotto al materasso. L'incredibile vicenda arriva da Massa di Somma dove un 40enne, già noto alle forze dell'ordine, ha portato via 300 euro dalla cassa dell'ufficio anagrafe, dopo aver forzato nella notte la porta d'ingresso. Il furto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e, quindi, i carabinieri sono riusciti ad identificare il ladro senza difficoltà. Raggiunto dai militari, il 40enne - come già avvenuto alcuni giorni fa, per un altro furto - ha pensato bene di nascondersi nel cassettone del letto matrimoniale.

