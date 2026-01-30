NASCAR piccolo antipasto del 2026 questo weekend con il ‘Clash’

La NASCAR torna in pista questo weekend con il tradizionale ‘Clash’, un antipasto di quello che sarà il 2026. La gara si tiene in vista della Daytona 500 e attira di nuovo gli appassionati, che aspettano di vedere le prime sfide stagionali. I piloti sono pronti, le auto sono sul palco e l’atmosfera è già calda. È un’occasione per capire come si muovono le squadre e chi potrebbe fare la differenza quest’anno.

In attesa della Daytona 500, la NASCAR torna protagonista questo fine settimana con il tradizionale ' Clash '. La manifestazione, non valida ai fini del campionato come l'All-Star Race di maggio, sarà l'occasione per vedere in azione per la prima volta le vetture in vista della 'The Great American Race' che vivremo tra due settimane. Per il secondo anno consecutivo, presumibilmente l'ultimo, la sede del 'Clash' si svolgerà presso il Bowman Gray Stadium. L'edificio edificato nel 1937 ha accolto la NASCAR dal 1958 al 1971 all'interno del proprio ovale da 0.25 Miles pari a 0.40 km. La pista di Winston-Salem ha visto primeggiare lo scorso anno la Chevrolet Camaro #9 Hendrick Motorsports di Chase Elliott.

