Nas blocca macello illegale a Salerno | ritrovati carni senza controllo in zona residenziale

I carabinieri del Nas hanno scoperto un macello illegale a Salerno, in pieno centro storico. Durante l’ispezione, hanno trovato carni senza controllo e in condizioni sospette. L’edificio, che si trovava in una zona residenziale, era stato trasformato in un laboratorio di macellazione abusivo, senza autorizzazioni e senza rispettare le norme sanitarie. Ora si aspetta l’intervento delle autorità per i provvedimenti del caso.

Nella mattinata di ieri, i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno scoperto un macello clandestino nel cuore del centro storico di Salerno, in un edificio adibito abusivamente a servizio di macellazione senza autorizzazioni né controlli sanitari. L’operazione, coordinata dalla Procura della locale, ha portato al sequestro di oltre sei quintali di carni e carcasse di animali, privi di bollatura e di tracciabilità, nonché a una tonnellata di alimenti in condizioni di grave degrado, tra cui carne, pesce, riso e legumi. L’attività era gestita da un cittadino di origine extracomunitaria, identificato durante l’ispezione, che svolgeva l’attività in condizioni igienico-sanitarie inaccettabili: pareti e soffitti privi di rivestimento, sporco diffuso e presenza di infestanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

