Narni grandi massi precipitano in strada nei pressi di Nera Montoro

Questa sera a Nera Montoro, la strada regionale è rimasta bloccata per un’ora dopo che alcuni massi di grandi dimensioni sono caduti dal costone sopra la strada. Nessuno si è fatto male, ma i residenti sono rimasti molto spaventati. La strada è stata chiusa temporaneamente mentre i vigili del fuoco e i tecnici lavorano per mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche i carabinieri, che stanno indagando sulle cause del crollo.

