Narni grandi massi precipitano in strada nei pressi di Nera Montoro
Questa sera a Nera Montoro, la strada regionale è rimasta bloccata per un’ora dopo che alcuni massi di grandi dimensioni sono caduti dal costone sopra la strada. Nessuno si è fatto male, ma i residenti sono rimasti molto spaventati. La strada è stata chiusa temporaneamente mentre i vigili del fuoco e i tecnici lavorano per mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche i carabinieri, che stanno indagando sulle cause del crollo.
Situazione di pericolo a Nera Montoro, dove nella serata di giovedì 29 gennaio, alcuni massi di grandi dimensioni sono precipitati a terra dal costone adiacente alla strada regionale. È successo a pochi metri di distanza dal semaforo che regola la viabilità in prossimità del bivio per Montoro. I.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Approfondimenti su Narni Nera Montoro
