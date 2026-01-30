Narciso Pietro Caldelli scomparso da casa ricerche a tappeto

Calenzano è in allerta per la scomparsa di Narciso Pietro Caldelli, un uomo di 90 anni che non è più tornato a casa da mercoledì mattina. Le ricerche sono scattate subito e continuano senza sosta, con vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari che perlustrano la zona. La famiglia è preoccupata e chiede a chiunque abbia informazioni di farsi avanti.

Calenzano (Firenze), 30 gennaio 2026 – Ancora nessuna notizia del novantenne Narciso Pietro Caldelli, che manca da casa da mercoledì mattina. E' stato attivato dalla Prefettura di Firenze il "Piano ricerche persone scomparse"; secondo le ricostruzioni fornite dai familiari, l'uomo si sarebbe allontanato dalla sua abitazione di Calenzano nella mattina di mercoledì 28 gennaio intorno alle 10.30, a bordo della propria auto, una Hyundai Atos rossa poi ritrovata in località Travalle, nella zona delle Bartoline. L'uomo, di carnagione chiara, di corporatura normale e alto 1,83, ha capelli corti bianchi e occhi di colore marrone.

