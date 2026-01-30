Domani si gioca Napoli contro Fiorentina nella ventitreesima giornata di Serie A. Il Napoli cerca una vittoria per rafforzare il quarto posto in classifica, mentre la Fiorentina lotta per uscire dalla zona retrocessione. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe, con i partenopei che vogliono mantenere il ritmo e i viola che devono assolutamente fare punti.

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I partenopei hanno bisogno di una vittoria per consolidare il proprio piazzamento tra le prime quattro, mentre i viola lottano per uscire dalla zona retrocessione. Napoli vs Fiorentina si giocherà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 18 presso lo stadio Maradona. NAPOLI VS FIORENTINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Momento non facile per gli azzurri, reduci dalla doppia sconfitta in campionato con la Juventus e con il Chelsea in Champions League, che è costata l’eliminazione. Nonostante le difficoltà, la squadra di Conte rimane forte in campionato, con il terzo posto in classifica a quota 43 punti, frutto di 13 vittorie, 4 pareggi e cinque sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Napoli vs Fiorentina, ventitreesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

La Penna to referee Napoli v Fiorentina; Coppa Italia, Fiorentina-Como 1-3: lariani ai quarti contro il Napoli; Dove vedere Napoli vs Fiorentina in TV e streaming.

Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina (Serie A)Le possibili scelte di Conte e Vanoli per Napoli-Fiorentina, 23ª giornata di Serie A. msn.com

Serie A, Napoli-Fiorentina: data, orario, dove vederla in streaming e diretta TVDopo la grande delusione in Champions League, il Napoli vuole rifarsi assolutamente in campionato dove è scivolato a meno nove dall'Inter capolista. Gli azzurri stanno vivendo un momento di grande dif ... msn.com

Siamo ancora alle prese con la "digestione" dell'eliminazione dalla Champions, ma è già vigilia di Napoli-Fiorentina Il calendario non conosce tregue Vediamo le ultime da casa azzurri sulle prime pagine dei quotidiani - facebook.com facebook

Al lavoro per Napoli-Fiorentina #forzaviola #fiorentina x.com