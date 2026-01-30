Il Comune di Napoli annuncia che prosegue il rafforzamento dell’Anm. Nei prossimi mesi saranno assunte altre 20 persone, provenienti dalle graduatorie concorsuali per autisti. Con questa mossa, il totale delle assunzioni salirà a 393. La notizia arriva direttamente dal sindaco Simeone, che sottolinea come l’obiettivo sia migliorare i servizi di trasporto pubblico in città.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Prosegue il rafforzamento dell’organico: altre 20 unità provenienti dalle graduatorie concorsuali ANM (AUTISTI) saranno assunte, portando il totale a 393 nuove assunzioni. Un risultato importante, frutto di un lavoro costante e condiviso, che rappresenta un ulteriore passo avanti per il miglioramento dei servizi e del trasporto pubblico cittadino. L’auspicio è che, grazie alla collaborazione con il Sindaco, l’Assessore Cosenza e il management aziendale, si possa proseguire su questa strada e arrivare nel 2026 ad assumere ulteriori unità. Un altro obiettivo raggiunto, nell’interesse della città e dei cittadini”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, Simeone: “Altre 20 assunzioni in Anm”

Approfondimenti su Napoli Anm

Electrolux di Forlì annuncia un piano di assunzioni a tempo determinato, in risposta al prolungato picco produttivo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Napoli Anm

Argomenti discussi: Squalificati, indisponibili e recuperabili per la 23^ giornata; Simeone verso il forfait per Como-Torino e l'allarme arriva proprio da Baroni; NEWS – Saelemaekers, Rrahmani, Politano, Hermoso, Celik, Simeone, Lookman, Djimsiti, Vitik: le novità; Saul Coco rinnova col Torino.

Calcio: Cairo, Simeone incarna lo spirito ToroQuello di Simeone contro il Napoli è davvero un gol importante per noi. Abbiamo fatto bene contro la Roma qualche settimana fa e in generale con le grandi, anche perché in questo avvio di campionato ... ansa.it

Torino-Napoli 1-0, Simeone: «Partita speciale, ma quando sono in campo voglio vincere sempre»Triplice fischio finale all’Olimpico Grande Torino. Si è conclusa sul risultato di 1-0 Torino-Napoli, anticipo del sabato della settima giornata di Serie A. Decisiva le rete dell'ex di turno Giovanni ... ilmattino.it

Nino Simeone L’approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Campania e il Comune di Napoli costituisce un importante strumento di coordinamento istituzionale, finalizzato alla realizzazione di interventi strategici per il territorio. Il progr - facebook.com facebook

Tempo di #calciomercato I Su Raspadori anche Lazio e Napoli, ma Simeone allontana le voci Sarri chiede Loftus-Cheek, Solomon già pronto a giocare. Vlahovic via a parametro zero TUTTE LE PRINCIPALI TRATTATIVE #ANSA x.com