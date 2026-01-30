Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il Napoli non ha aperto nessun processo interno. La squadra si concentra ora sul campionato, senza creare tensioni o polemiche. I tifosi aspettano già la prossima sfida in Serie A.

Nessun terremoto immediato in casa Napoli dopo l’eliminazione dalla Champions League. La linea scelta dalla società è quella della calma e della continuità, senza processi sommari che rischierebbero di compromettere una stagione ancora aperta su più fronti. A rivelare l’orientamento del club è il Corriere della Sera, che ricostruisce la reazione del presidente Aurelio De Laurentiis all’uscita anticipata dall’Europa. Il mancato passaggio del turno ha inevitabilmente avuto un impatto economico, riducendo gli introiti previsti per il club azzurro, anche se parte delle perdite è stata compensata dal successo in Supercoppa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli senza processi dopo l’eliminazione: focus sul campionato

Il Napoli si prepara ad affrontare il Verona nel prossimo incontro di campionato.

