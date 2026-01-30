Napoli per il nuovo acquisto è questione di ore | l’annuncio di Gianluca Di Marzio

Napoli si muove in fretta. Manca poco, il club si appresta a chiudere l’affare per un nuovo attaccante, con l’annuncio che potrebbe arrivare entro poche ore. Antonio Conte aspetta con entusiasmo il rinforzo che potrebbe cambiare le carte in tavola in vista delle prossime partite.

Il Napoli accelera sul mercato e si prepara a regalare ad Antonio Conte un rinforzo importante in attacco. Gli azzurri sono infatti vicinissimi all’acquisto di Alisson Santos, attaccante dello Sporting, in un’operazione che potrebbe chiudersi già sabato 31 gennaio. A lanciare la notizia è stato il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, che ha annunciato così l’avanzamento della trattativa: “Sabato il Napoli conta di chiudere per Alisson Santos dello Sporting”. Un segnale chiaro di come il club partenopeo voglia definire rapidamente l’accordo per mettere a disposizione dello staff tecnico il calciatore.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Napoli Calciomercato

Con l'apertura del mercato di gennaio, le trattative tra Napoli e altre squadre si intensificano.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Artem Dovbyk, attualmente in uscita dalla Roma, avrebbe intenzione di proseguire la sua carriera in Italia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Napoli Calciomercato

MERCATO - Cammaroto svela a NM: Napoli, Sulemana non è la prima scelta, nuovo tentativo per Alisson Santos e c'è un altro nome nel mirino di Manna, resta viva la pista JuanluNAPOLI - Ore febbrili per il mercato del Napoli. Sorpasso della Roma questa mattina su Sulemana dell'Atalanta ma non è una sorpresa. E' una pista tra le 3-4 a cui lavora il Napoli, non c'è stato uno s ... napolimagazine.com

