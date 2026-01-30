Napoli lo Sporting apre alla cessione di Santos | call nel pomeriggio per definire l’accordo Pedullà

Questa mattina il Napoli ha convocato un incontro con lo Sporting per discutere della possibile cessione di Santos. La trattativa è ormai avviata e nel pomeriggio ci sarà una chiamata decisiva per definire l’accordo. I dirigenti delle due squadre si confrontano per trovare un’intesa e portare avanti l’affare.

Il Napoli continua a lavorare per arrivare a Alisson Santos dello Sporting. Ne parla Alfredo Pedullà su X. Napoli, il punto su Santos. Riporta Pedullà su X: Esclusiva: Alisson, lo Sporting ha aperto al Napoli, call nel pomeriggio, prestito oneroso con diritto di riscatto per cercare gli accordi. Ricordiamo che il Napoli può concludere operazione solo con l'ausilio di questa formula a causa del blocco parziale del mercato. Tutto ruota attorno al cosiddetto costo del lavoro allargato, il nuovo «termometro» della solidità finanziaria nel calcio. Questo indicatore comprende gli stipendi dei giocatori, le commissioni agli agenti e gli ammortamenti dei cartellini.

