Napoli l’affare può decollare! Chiamata prevista nel pomeriggio c’è l’annuncio di Pedullà

Sono ore intense in casa Napoli. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, la società non ferma i piani di mercato. Nel pomeriggio è prevista una chiamata importante, con l’annuncio di Pedullà che conferma i contatti con l’allenatore Antonio Conte. La squadra cerca nuovi giocatori per rafforzarsi e tornare a competere ai massimi livelli.

Sono ore caldissime in casa Napoli sul fronte mercato. L'uscita dalla Champions League non ha infatti mutato i piani del club, che ha comunque intenzione di mettere a disposizione di Antonio Conte qualche altro rinforzo. Il reparto attenzionato continua ad essere quello offensivo e il nome da tenere sott'occhio nelle prossime ore è quello di Alisson Santos, ala sinistra dello Sporting Lisbona. Napoli, lo Sporting Lisbona apre al trasferimento di Alisson Santos. Prende quota il nome di Alisson Santos. Secondo quanto raccontato da Alfredo Pedullà, lo Sporting Lisbona avrebbe aperto alla cessione del brasiliano in questi ultimi giorni di mercato.

