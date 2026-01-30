Napoli-Fiorentina probabili formazioni e orari tv Conte conferma Vergara

Napoli e Fiorentina si preparano alla sfida di domani, con le formazioni ufficiali confermate da mister Conte. La partita si gioca alle 20.45, in un momento difficile per gli azzurri, reduci da due sconfitte consecutive che hanno complicato la corsa allo scudetto e hanno segnato la fine dell’avventura in Champions League. La squadra di casa cerca di rialzarsi, mentre gli ospiti vogliono approfittare del momento complicato del Napoli.

Napoli, 30 gennaio 2026 - Una settimana nera che ha compromesso, in maniera definitiva in un caso e pesantemente nell'altro, due obiettivi stagionali: il Napoli prima perde contro la Juventus, vedendo al contempo l' Inter scappare a +9 nella lotta scudetto, e poi fa lo stesso, ma con ben altra prestazione, per mano del Chelsea, che espugna il Maradona e sancisce l a fine dell'avventura stagionale degli azzurri in Champions League. Proprio la qualificazione alla prossima edizione del torneo continentale più prestigioso diventa ora l'obiettivo primario dei ragazzi di Antonio Conte, che proveranno a ripartire, ancora dalle mure amiche del Maradona, sabato 31 gennaio alle 18 contro una Fiorentina invece alla disperata ricerca di punti salvezza.

