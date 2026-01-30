Napoli-Fiorentina probabili formazioni e dove vederla in tv

Questa sera si gioca Napoli-Fiorentina, una sfida importante per entrambe le squadre. Dopo la sconfitta contro il Como in Coppa Italia, la Fiorentina cerca di riprendersi e di rilanciare le proprie possibilità di salvezza. Il Napoli, invece, vuole confermare il suo buon momento in campionato. La partita sarà trasmessa in diretta su alcune emittenti, e gli appassionati sono già pronti a seguire ogni azione.

Nei viola torna tra i convocati Moise Kean. Recuperati anche Piccoli, Dodo e Mandragora. Dopo il ko contro il Como in Coppa Italia, per la Fiorentina è tempo di concentrarsi nuovamente sulla corsa salvezza. La squadra di Vanoli affronta domani (ore 18) il Napoli al Maradona. Una sfida dove i viola sono chiamati a strappare punti per uscire dalla zona retrocessione nella quale sono ricaduti dopo il brutto ko interno col Cagliari. Dall'altra parte la Fiorentina trova un Napoli in crisi: la squadra di Conte ha trovato solo una volta la vittoria nelle ultime sette gare, ed è reduce dalla bruciante sconfitta contro il Chelsea che ha decretato l'uscita dalla Champions League.

