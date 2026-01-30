Napoli arriva un’altra cessione | il calciatore ha già lasciato la città partenopea

Il calciatore ha già lasciato Napoli e si è trasferito al Torino in prestito secco. La società granata ha concluso l’operazione, rafforzando così la difesa in vista delle prossime partite. Marianucci lascia la città partenopea senza clamore, pronto a mettersi in gioco altrove.

Il Torino ha chiuso l’operazione per Luca Marianucci con la formula del prestito secco, rinforzando così il reparto arretrato in vista della seconda parte di stagione. I granata hanno accelerato nelle ultime ore trovando l’accordo definitivo e battendo la concorrenza. Sul difensore, infatti, erano forti anche Sassuolo e Cremonese, entrambe interessate a portare il giocatore in rosa. Alla fine però è stato il Torino a convincere il club proprietario del cartellino, il Napoli, grazie a un progetto tecnico ritenuto più adatto alla crescita del calciatore. Il difensore, classe 2024, ha trovato poco spazio finora in stagione.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Luca Marianucci

Ultime notizie su Luca Marianucci

