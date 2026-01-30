Napoli Ambrosino verso Modena | cessione imminente in prestito secco

Il Napoli sta per cedere Ambrosino al Modena in prestito secco. La trattativa è ormai in fase avanzata e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. Il giocatore, finora poco impiegato, cerca più spazio altrove. La società azzurra ha deciso di lasciarlo partire per fare posto a nuove opportunità. La firma potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

"> Il calciomercato in uscita del Napoli è destinato ad arricchirsi di una nuova operazione. Dopo le partenze di Lang e Lucca, il club azzurro è ormai vicino a chiudere anche la cessione di Giuseppe Ambrosino. Secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è infatti in dirittura d’arrivo la trattativa tra Napoli e Modena per il trasferimento dell’attaccante. L’operazione si concretizzerà con la formula del prestito secco, senza alcuna opzione di riscatto a favore del club emiliano. Ambrosino proseguirà dunque la sua stagione in Serie B, andando a rinforzare il reparto offensivo del Modena, attualmente sesto in classifica con 33 punti dopo le prime 21 giornate di campionato.🔗 Leggi su Napolipiu.com Approfondimenti su Napoli Ambrosino Napoli, Ambrosino al Modena in prestito fino a fine stagione Giuseppe Ambrosino lascia il Napoli e va in prestito al Modena fino a fine stagione. Il Mattino: “Napoli, oltre la Supercoppa c’è il mercato: Vergara e Ambrosino verso il prestito” Il Napoli si prepara a guardare oltre la vittoria in Supercoppa, concentrandosi già sulle strategie di mercato. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Napoli Ambrosino Argomenti discussi: SKY – IL MODENA IRROMPE SU AMBROSINO: FORCING SUL CLASSE 2003 DEL NAPOLI; Anche il Modena per Ambrosino: Avellino su Gliozzi, ma la punta non apre; Modena Fc, Gliozzi verso l’Avellino: i gialloblù puntano Ambrosino; Ambrosino, ore calde per il suo futuro! Un club di B è in forcing. Le ultime – Sky. Napoli, Ambrosino al Modena in prestito fino a fine stagioneGiuseppe Ambrosino andrà in prestito al Modena fino a fine stagione, in Serie B. Per l'attaccante del Napoli c'erano cinque club interessati. ilnapolista.it Modena, in chiusura Ambrosino: arriva in prestito secco dal NapoliIl Modena è pronto a piazzare un nuovo colpo in entrata. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, è in fase di chiusura l’operazione che porterà Giuseppe Ambrosino in gialloblù ... ilovepalermocalcio.com Giuseppe Ambrosino lascia nuovamente il Napoli in prestito Fuori rosa da qualche giorno, l'attaccante nativo di Procida non è riuscito a entrare nel cuore di Antonio Conte e ora lascia il club azzurro per far ritorno in Serie B Lo attende il Modena, club con - facebook.com facebook #Juve Stabia in pressing per #Ambrosino. Intesa con il #Napoli per prestito il secco. Manca ancora l’intesa il calciatore. Concorrenza all’ #Avellino. @TuttoMercatoWeb x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.