Musei gratis a Milano | cosa vedere e dove è necessario prenotare

Domenica 1° febbraio torna l’appuntamento con la Domenica al Museo a Milano. Per tutta la giornata, molti musei, castelli e giardini dello Stato saranno gratis, senza bisogno di pagare il biglietto. Basta prenotare in anticipo o presentarsi direttamente all’ingresso. L’iniziativa del Ministero della Cultura permette a chiunque di scoprire le bellezze della città senza spendere. È un’occasione speciale per visitare i luoghi più belli della città, anche se alcuni potrebbero richiedere la prenotazione anticipata.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Domenica 1° febbraio torna l’appuntamento con la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, in musei, castelli, ville e giardini statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. A Milano, in particolare, sarà possibile visitare il Museo del Cenacolo Vinciano e la Pinacoteca di Brera con la mostra ‘Giorgio Armani: 50 anni di moda’ (entrambi previa prenotazione obbligatoria).🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Milano Musei

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Musei

Argomenti discussi: Domenica al museo di febbraio 2026: musei gratis a Milano e in Lombardia; Musei gratis, Cimento del Naviglio e filosofia: gli eventi del weekend a Milano; Weekend a Milano: cosa fare fino a domenica 1 febbraio; Cosa fare (anche gratis) con i bambini a Milano a febbraio 2026.

Domenica al Museo: Musei Gratis a Milano l’1 Febbraio 2026Torna la Domenica al Museo: scopri l’elenco dei musei gratis a Milano il 1 febbraio 2026. Guida completa a prenotazioni, orari e mostre da non perdere in città. Domenica al Museo: quali musei visitare ... milanolife.it

Musei gratis a Milano: cosa vedere e dove è necessario prenotareInfine, aperture gratuite anche per il Museo Archeologico di Milano, il Museo del Novecento, i musei del Castello Sforzesco e il Museo d'Arte della Fondazione Rovati, dove è visitabile la mostra ‘I ... milanotoday.it

Domenica 1 febbraio 2026 torna la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratis nei musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese: anche stavolta tante saranno le meraviglie da visitare a Napoli - facebook.com facebook

Scarlino celebra le Zone umide: musei gratis e passeggiata nel Padule - Il Giunco x.com