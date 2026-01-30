A otto anni dalla sparatoria di Follonica, si torna a parlare di quella tragedia. Quel giorno, un uomo rimase gravemente ferito e invalido, e il fratello, Salvatore, perse la vita. Ora, la famiglia si trova di nuovo a piangere: il fratello di Salvatore è stato ucciso, lasciando tutti sgomenti. La scena si è ripetuta in via Matteotti, dove l’uomo aveva già assistito alla morte di suo fratello e alla ferita della farmacista.

Follonica (Grosseto), 30 gennaio 2026 – Quando ci fu quella sparatoria, in via Matteotti, era stato uno dei testimoni, vedendo suo fratello Salvatore morire e la farmacista Paola Martinozzi r estare gravemente ferita. Lui fu colpito alla schiena e rimase paralizzato. Massimiliano De Simone è morto ieri, all’età di 54 anni, all’ospedale di Massa Marittima, dove era ricoverato da alcuni giorni. L’uomo lascia due figli. E una madre, Annalisa, che in quella sparatoria ha visto morire due figli: Salvatore, ucciso sul colpo, e Massimiliano, sopravvissuto ma costretto a convivere per anni con una sofferenza fisica e psicologica devastante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore otto anni dopo la sparatoria di Follonica. Fu colpito, era rimasto invalido. Restò ucciso il fratello

