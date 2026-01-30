Mozione in Consiglio | Impossibile lavorare nel triennio dei corsi

In Consiglio regionale è scoppiato un dibattito sulla situazione dei medici che frequentano i corsi di formazione. Con una mozione, alcuni consiglieri chiedono alla Regione di eliminare le incompatibilità che, secondo loro, impediscono ai medici di lavorare durante il triennio dei corsi. La richiesta è chiara: bisogna permettere ai professionisti di svolgere la loro attività senza ostacoli, per non bloccare l’assistenza ai pazienti.

"La Regione rimuova le incompatibilità che impediscono ai medici che partecipano ai corsi professionali regionali di medicina generale di svolgere attività lavorativa". È il contenuto della mozione firmata dai consiglieri regionali Massimo Seri (Matteo Ricci presidente) e Michele Caporossi (Progetto Marche) per incentivare la partecipazione dei giovani laureati ai corsi triennali di formazione di medicina generale. Dal punto di vista lavorativo, fanno presente i due esponenti dell’opposizione, le uniche eccezioni consentite agli aspiranti medici di famiglia "riguardano, in condizioni di carenza, le sostituzioni temporanee dei medici di medicina generale, gli incarichi di continuità assistenziale e le guardie mediche turistiche, generalmente incarichi di natura provvisoria e limitata".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere ha approvato una mozione, proposta da Danilo Talento di Sinistra Italiana-Avs, riguardante le misure di mitigazione e risanamento della Terra dei Fuochi, in seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 gennaio 2025.

