Moulin Rouge! Il Musical al Sistina Chapiteau la recensione | la Satine di Serena Autieri è l’eroina tragica e Gaudiano rimane sempre perfetto

Al Teatro Sistina, il nuovo allestimento di Moulin Rouge! il Musical ha portato sul palco Serena Autieri nel ruolo di Satine. La sua interpretazione ha colpito per intensità, rendendo l’eroina tragica ancora più credibile. Gaudiano, come sempre, dimostra tutta la sua bravura sul palco, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. Lo spettacolo si rivela un mix di fascino e durezza, capace di coinvolgere e lasciare il segno.

Moulin Rouge! è uno di quei musical che fa due cose spietate in una volta sola: prima ti seduce e poi ti sputa fuori con Lady Marmalade ancora in testa e il cuore un po’ a pezzi. Saranno quasi 20 anni che guardo questa storia come se fosse un mantra, eppure l’emozione è ancora la stessa. E ci riesce anche Moulin Rouge! Il Musical al Sistina Chapiteau, che continua a essere uno degli eventi teatrali più potenti della stagione, e questa seconda versione con Serena Autieri nei panni di Satine aggiunge una nuova sfumatura: più matura, più drammatica, più elegante ma pur sempre dolorosa. Moulin Rouge! Il Musical al Sistina Chapiteau: di eroine tragiche e mature, e di cast collaudati che rimangono perfetti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

