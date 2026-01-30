La Russia ha confermato che Donald Trump ha chiesto di sospendere i bombardamenti su Kyiv fino a domenica. La richiesta mira a creare condizioni più favorevoli per i negoziati di pace. Per ora, i raid sono stati temporaneamente fermati, mentre si aspetta di capire se la tregua durerà.

La Russia ha confermato che Donald Trump ha chiesto una sospensione dei bombardamenti su Kyiv fino a domenica 1° febbraio, con l’obiettivo di favorire condizioni più favorevoli per i negoziati di pace. A riferirlo è il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti, che ha precisato come la richiesta riguardi esclusivamente la capitale ucraina. Intanto il ministero della Difesa russo ha annunciato la «liberazione» dei villaggi di Ternovatoye, nella regione di Zaporizhzhia, e di Berestok nell’autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, secondo quanto riportato dall’agenzia Tass. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mosca: «Tregua fino a domenica, lo ha chiesto Trump»

Il Cremlino ha confermato di aver accettato una proposta di tregua presentata dall’ex presidente americano Donald Trump.

La pace tra Russia e Ucraina sembra ancora lontana, ma questa volta ci sono segnali di apertura.

