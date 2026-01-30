Morto il padre di Piero Pelù aveva 98 anni | Sarò sempre tuo figlio

È morto Giovanni Pelù, padre di Piero Pelù, all’età di 98 anni. Il rocker toscano ha condiviso sui social un messaggio toccante, scrivendo: “Sarò sempre tuo figlio”. La famiglia piange la perdita di un uomo che ha lasciato un segno profondo nella vita del cantante.

Morto a 98 anni Giovanni Pelù, padre del rocker toscano che lo saluta così su Instagram: "Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio". Il cantante aveva raccontato la sua malattia e il rapporto difficile con lui.

Piero Pelù, morto il papà Giovanni: aveva 98 anni, era malato di Alzheimer. «Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio»Grave lutto per Piero Pelù. L'ex cantante dei Litfiba ha perso il padre Giovanni, scomparso a 98 anni dopo una lunga convivenza con l’Alzheimer. Una vita lontana ... ilmattino.it

È morto il padre di Piero Pelù, Giovanni. Aveva 98 anniSi è spento all’età di 98 anni Giovanni Pelù, padre di Piero, rocker italiano ed ex frontman dei Litfiba. A darne notizia è stato lo stesso musicista con un breve e affettuoso post pubblicato sul suo ... tg24.sky.it

