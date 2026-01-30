Morte Oleksandr Adarich il VIDEO dell’arrivo dei soccorsi in via Nerino ripreso dalle telecamere del GdI e trasmesso al TG1 delle 13 | 30

Le telecamere del Giornale d’Italia hanno ripreso l’arrivo dei soccorsi in via Nerino, nel centro di Milano. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i paramedici, ma per Oleksandr Adarich, il banchiere trovato morto in un appartamento, non c’è stato nulla da fare. Le prime ipotesi indicano che l’uomo sia stato ucciso all’interno dell’alloggio e poi gettato dall’affaccio. La polizia sta lavorando per capire cosa sia successo e se ci siano testimoni o telecamere di sorvegl

L'ipotesi al vaglio è che il banchiere, arrivato a Milano proprio quel giorno, sia stato ucciso all'interno dell'alloggio e successivamente gettato dall'affaccio della camera

