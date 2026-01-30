Morì schiacciato dal suo scooter al Ponte del Costone 22enne a processo per omicidio stradale

Un giovane di 22 anni si trova di fronte a un processo per omicidio stradale dopo un incidente fatale al Ponte del Costone. Il ragazzo, residente a Casnigo, ha scelto il rito abbreviato per rispondere dell’accusa di aver schiacciato con il suo scooter Riccardo Luigi Carrara, un uomo di 57 anni di Fiorano al Serio. La tragedia si è consumata in un attimo, lasciando tutti senza parole.

Casnigo. Ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato, un 22enne accusato di omicidio stradale per la morte di Riccardo Luigi Carrara, 57enne di Fiorano al Serio. Subordinato però all’escussione dei consulenti tecnici della difesa, che hanno ricostruito la dinamica del sinistro, e della visione in aula dei filmati delle telecamere della zona. L’incidente mortale è avvenuto l’8 aprile 2024 a Casnigo, poco prima del Ponte del Costone. Intorno alle 17.30, all’altezza del distributore di benzina, il giovane stava svoltando a sinistra per entrare nel cortile di un’azienda, senza accorgersi dello scooter di Carrara che proveniva alle sue spalle.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Ponte del Costone

È stato avviato il procedimento giudiziario nei confronti di un uomo di 50 anni, accusato di aver coinvolto un anziano in un incidente stradale.

È iniziato il procedimento penale nei confronti di un uomo di 46 anni, accusato di omicidio stradale in relazione alla morte di Carlo Innocentini, 58 anni, avvenuta il 7 marzo a Laterina Pergine.

Ultime notizie su Ponte del Costone

