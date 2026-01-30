Montemesola è ufficiale | le opposizioni si alleano

A Montemesola le opposizioni si uniscono e presentano una lista comune per le prossime amministrative. Dopo settimane di trattative, i gruppi di minoranza hanno deciso di lavorare insieme per sfidare il sindaco uscente. La scelta arriva in un momento chiave e potrebbe cambiare gli equilibri politici del paese.

Tarantini Time Quotidiano Ora è ufficiale: alle amministrative di Montemesola le opposizioni hanno deciso di correre insieme, riunite in un’unica lista. Una scelta che, a dirla tutta, non ha colto molti di sorpresa. Era stata anticipata, raccontata, “spoilerata” da noi ben prima dell’annuncio formale e, alla fine, è stata ammessa per ciò che era: un fatto politico ormai compiuto. Come prevedibile, l’alleanza ha riacceso il dibattito. Da un lato chi la rivendica come atto di responsabilità, dall’altro chi solleva dubbi sulla sua reale compattezza. In questo solco si inseriscono anche le riflessioni del candidato sindaco del gruppo Insieme (attuale maggioranza), Vito Punzi, che ha richiamato più volte il tema della coerenza e del coraggio di esporsi in prima persona. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Con le amministrative alle porte, il clima a Montemesola si scalda.

