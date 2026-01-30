Montefusco il Carcere Borbonico si anima di voci e memoria

Domenica mattina, il carcere borbonico di Montefusco si anima di nuovo. Alle 11, le sue mura storiche si riempiono di voci e ricordi con la rievocazione teatrale “Chi trase a Montefusco”. La manifestazione, che torna dopo anni, porta i visitatori indietro nel tempo, in un viaggio tra memoria e storia locale. Il carcere, riconosciuto come monumento nazionale dal 1923, si apre al pubblico per far rivivere le sue storie e i suoi segreti.

Tempo di lettura: 3 minuti Domenica 1 febbraio 2026, alle ore 11.00, le secrete dello storico Carcere Borbonico di Montefusco, Monumento nazionale dal 1923, torneranno a vivere attraverso la rievocazione teatrale "Chi trase a Montefusco", un intenso viaggio nella memoria collettiva del territorio. Le voci del Popolo del Carcere, ombre nere che emergono dal buio della storia, guideranno il pubblico in un racconto corale che attraversa i secoli: dalle pratiche di detenzione e tortura dell'età moderna fino al complesso periodo del brigantaggio postunitario. Una performance che non si limita alla ricostruzione storica, ma si fa riflessione profonda sui temi della memoria, della giustizia e della dignità umana.

