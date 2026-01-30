Montefusco il Carcere Borbonico si anima di voci e memoria

Da anteprima24.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica mattina, il carcere borbonico di Montefusco si anima di nuovo. Alle 11, le sue mura storiche si riempiono di voci e ricordi con la rievocazione teatrale “Chi trase a Montefusco”. La manifestazione, che torna dopo anni, porta i visitatori indietro nel tempo, in un viaggio tra memoria e storia locale. Il carcere, riconosciuto come monumento nazionale dal 1923, si apre al pubblico per far rivivere le sue storie e i suoi segreti.

Tempo di lettura: 3 minuti Domenica 1 febbraio 2026, alle ore 11.00, le secrete dello storico Carcere Borbonico di Montefusco, Monumento nazionale dal 1923, torneranno a vivere attraverso la rievocazione teatrale “Chi trase a Montefusco”, un intenso viaggio nella memoria collettiva del territorio. Le voci del Popolo del Carcere, ombre nere che emergono dal buio della storia, guideranno il pubblico in un racconto corale che attraversa i secoli: dalle pratiche di detenzione e tortura dell’età moderna fino al complesso periodo del brigantaggio postunitario. Una performance che non si limita alla ricostruzione storica, ma si fa riflessione profonda sui temi della memoria, della giustizia e della dignità umana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

montefusco il carcere borbonico si anima di voci e memoria

© Anteprima24.it - Montefusco, il Carcere Borbonico si anima di voci e memoria

Approfondimenti su Montefusco Carcere

Chi trase a Montefusco, in scena la storia del Carcere Borbonico

«Solo Sì vuol dire Sì»: al Carcere Borbonico il coraggio di guardare in faccia la verità

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Montefusco Carcere

Argomenti discussi: Chi trase a Montefusco; Cosa fare nel weekend dal 30 gennaio al primo febbraio in Irpinia.

montefusco il carcere borbonicoChi trase a Montefusco, il Carcere Borbonico si anima di voce e memoriaMontefusco – Domenica 1 febbraio 2026, alle ore 11.00, le secrete dello storico Carcere Borbonico di Montefusco, Monumento nazionale dal 1923, torneranno a vivere attraverso la rievocazione teatrale ... corriereirpinia.it

Montefusco, la storia delle secrete del carcere diventa uno spettacolo teatraleMONTEFUSCO- Domenica 1 febbraio , a Montefusco, le secrete del Carcere Borbonico, Monumento nazionale sin dal 1923,saranno animate dalle voci del Popolo del Carcere, le ombre di nero vestite che emerg ... irpinianews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.