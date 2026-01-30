Montefredane l' appello del sindaco Aquino alle famiglie | Difendiamo la scuola primaria

Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha scritto ai genitori dei bambini pronti a entrare in prima elementare. In questa lettera, invita le famiglie a impegnarsi per difendere la scuola primaria del paese. Aquino sottolinea che il futuro della scuola dipende dalla collaborazione di tutti e chiede alle famiglie di partecipare attivamente alla tutela dell’istituto. La situazione ha suscitato interesse tra i residenti, preoccupati per le possibili ripercussioni sulla scuola locale.

Il primo cittadino ha inviato una lettera ai genitori in cui ha sottolineato che il mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni previsto potrebbe implicare la chiusura della scuola primaria di Montefredane Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha inviato in questi giorni una lettera ai genitori dei bambini in età di iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione della comunità su un tema di grande importanza: il futuro della scuola sul territorio comunale.Nella comunicazione, il primo cittadino ha illustrato con chiarezza e trasparenza la situazione legata al numero delle iscrizioni, evidenziando come il mancato raggiungimento del minimo previsto possa comportare la non attivazione della classe prima e, di conseguenza, la chiusura della scuola primaria di Montefredane.

Il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ha espresso una posizione ferma contro il vandalismo che ha colpito il patrimonio pubblico del paese.

Il sindaco di Montefredane, Aquino, condanna fermamente gli atti vandalici che stanno colpendo il paese, sottolineando che questa inciviltà non può più essere tollerata.

Crisi demografica, il sindaco di Montefredane chiama la ministra Roccella: in un anno 32 decessi e 16 nasciteLa crisi demografica non è più una previsione statistica, ma una realtà concreta che colpisce ogni giorno soprattutto i piccoli Comuni e le aree interne del Paese: è da questa consapevolezza che nas ... corriereirpinia.it

Scuola primaria di Montefredane: il sindaco scrive alle famiglieDifendere un presidio fondamentale della comunità ... msn.com

Crisi demografica, l’appello del Sindaco di Montefredane alla Ministra Roccella: “La natalità è un bene pubblico” "Nel 2025 registrati 32 decessi e 16 nascite" La crisi demografica non è più una previsione statistica, ma una realtà concreta che colpisce ogni gio - facebook.com facebook