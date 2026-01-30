Montecitorio come un centro sociale | Pd Avs e M5S occupano la sala stampa e impediscono una conferenza video

A Montecitorio, la sala stampa si trasforma in un campo di battaglia politica. Pd, Avs e M5S hanno occupato la stanza, impedendo l’organizzazione di una conferenza sulla remigrazione. Hanno cantato “Bella Ciao” e bloccato tutto con metodi che ricordano le azioni di un centro sociale. La scena ha lasciato molti senza parole e ha scatenato reazioni dure da parte di chi assistiva. La decisione di bloccare l’evento ha fatto discutere, sottolineando le tensioni tra le forze politiche in Parlamento.

La conferenza stampa non s’ha da fare. Lo hanno deciso i “sinceri democratici” del Pd, Avs e 5Stelle che hanno occupato la sala stampa di Montecitorio al grido di Bella Ciao per impedire, con modalità squadristiche, lo svolgimento di una conferenza stampa sulla remigrazione. Nel corso del punto con i giornalisti  il comitato per la Remigrazione avrebbe dovuto presentare una proposta di legge di iniziativa popolare. Presenti anche esponenti di  Casapound, Fronte Skinheads e Rete dei Patrioti. Pd, Avs e 5Stelle occupano la sala stampa di Montecitorio. La sala era stata regolarmente prenotata dal parlamentare leghista Domenico Furgiuele. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

