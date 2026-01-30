Monte Urano | Il ciclocross CSI assegna 16 titoli tricolori

Monte Urano si prepara a ospitare il Campionato Nazionale di Ciclocross CSI. Domenica 1° febbraio, il Parco Fluviale Alex Langer sarà il palcoscenico di una gara molto attesa, che assegnerà 16 titoli italiani. Gli appassionati arrivano da tutta Italia per vedere in azione i migliori ciclisti di questa disciplina. La giornata promette emozioni e tanta adrenalina, con i concorrenti pronti a dare il massimo per conquistare il titolo tricolore.

Tre le partenze previste in base alle categorie al Parco Fluviale Alex Langer del centro fermano. Otto regioni rappresentate nel primo traguardo ciclistico associativo del 2026 FERMO - Monte Urano in provincia di Fermo sta per tingersi di tricolore, quello del Campionato Nazionale di Ciclocross CSI in programma domenica 1° febbraio al Parco Fluviale Alex Langer. E’ la quinta edizione della sfida tricolore invernale che si svolge in provincia di Fermo, a testimonianza della vivacità dell’attività territoriale del comitato marchigiano. Quello organizzato dall’associazione New Limits Monturanese - in collaborazione con il Comitato regionale Csi Marche e provinciale Csi Fermo e con il patrocinio del Comune di Monte Urano - è il primo dei quindici appuntamenti italiani che il Csi ha calendarizzato per le sue bici.🔗 Leggi su Anconatoday.it

