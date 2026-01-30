Monaco-Rennes sabato 31 gennaio 2026 ore 21 | 05 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati
Questa sera il Monaco affronta in casa il Rennes di Beye. Dopo il pareggio con la Juventus, i monegaschi cercano di risollevare il morale e migliorare la posizione in classifica. La squadra francese ha bisogno di punti per uscire dalle difficoltà recenti e sfrutta il fattore campo per tentare di conquistare una vittoria. La partita è prevista alle 21:05, con le formazioni ufficiali già annunciate e i pronostici che si fanno più caldi.
Il pareggio diplomatico con la Juventus è stato un toccasana per un Monaco in grande difficoltà su tutti i fronti, che oggi trova in casa il Rennes di Beye. Serviva un punto per restare in Champions e punto è stato, con entrambe ad accontentarsi e in grado di andare avanti e respirare dopo una lunga serie di risultati negativi. Serve. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondimenti su Monaco Rennes
Monaco-Rennes (sabato 31 gennaio 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici
Ultime notizie su Monaco Rennes
