Monaco-Rennes sabato 31 gennaio 2026 ore 21 | 05 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Questa sera il Monaco affronta in casa il Rennes di Beye. Dopo il pareggio con la Juventus, i monegaschi cercano di risollevare il morale e migliorare la posizione in classifica. La squadra francese ha bisogno di punti per uscire dalle difficoltà recenti e sfrutta il fattore campo per tentare di conquistare una vittoria. La partita è prevista alle 21:05, con le formazioni ufficiali già annunciate e i pronostici che si fanno più caldi.

Il pareggio diplomatico con la Juventus è stato un toccasana per un Monaco in grande difficoltà su tutti i fronti, che oggi trova in casa il Rennes di Beye. Serviva un punto per restare in Champions e punto è stato, con entrambe ad accontentarsi e in grado di andare avanti e respirare dopo una lunga serie di risultati negativi. Serve. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa sera il Monaco affronta il Rennes di Beye in casa, in un match che si presenta come una chance importante per i monegaschi.

Pronostico Monaco-Rennes: invertire la rottaMonaco-Rennes è una partita della ventesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Pronostico Monaco vs Rennes – 31 Gennaio 2026Il Ligue 1 torna protagonista con Monaco - Rennes, in programma il 31 Gennaio 2026 alle 21:05 nello storico Stadio Louis II. Un appuntamento atteso dagli ... news-sports.it

