Monaco-Rennes sabato 31 gennaio 2026 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici

Questa sera il Monaco riceve il Rennes di Beye in una partita che può cambiare molte cose per entrambe le squadre. Dopo il pareggio con la Juventus, il Monaco sembra più tranquillo e pronto a giocarsi i tre punti davanti al proprio pubblico. Il Rennes arriva in Francia con voglia di fare risultato e risollevarsi dopo un periodo difficile. La sfida si presenta aperta, con entrambe le squadre determinate a conquistare la vittoria.

Il pareggio diplomatico con la Juventus è stato un toccasana per un Monaco in grande difficoltà su tutti i fronti, che oggi trova in casa il Rennes di Beye. Serviva un punto per restare in Champions e punto è stato, con entrambe ad accontentarsi e in grado di andare avanti e respirare dopo una lunga serie di risultati negativi. Serve. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Pronostico Monaco vs Rennes – 31 Gennaio 2026Il Ligue 1 torna protagonista con Monaco - Rennes, in programma il 31 Gennaio 2026 alle 21:05 nello storico Stadio Louis II. Un appuntamento atteso dagli ... news-sports.it

