Questa sera il Monaco affronta il Rennes di Beye in casa, in un match che si presenta come una chance importante per i monegaschi. Dopo il pareggio con la Juventus, il team di casa spera di ritrovare fiducia e punti utili per risollevare il morale. Il Rennes arriva senza grandi pressioni, ma vuole sfruttare l’occasione per fare risultato e allontanarsi dalla zona pericolo. La partita inizia alle 21:05, e gli occhi sono puntati su come il Monaco reagirà dopo il risultato positivo in Champions.

Il pareggio diplomatico con la Juventus è stato un toccasana per un Monaco in grande difficoltà su tutti i fronti, che oggi trova in casa il Rennes di Beye. Serviva un punto per restare in Champions e punto è stato, con entrambe ad accontentarsi e in grado di andare avanti e respirare dopo una lunga serie di risultati negativi. Serve. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Monaco-Rennes (sabato 31 gennaio 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici

Lille-Rennes, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle 21:05, è una sfida tra due team con storie e obiettivi diversi.

