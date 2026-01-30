Mnesys | Genova guida la più grande rete italiana di neuroscienze

Questa mattina a Genova si è tenuto l’evento “Mnesys: Il viaggio nel cervello”, che ha fatto il punto sul più grande progetto italiano nel campo delle neuroscienze. Ricercatori, medici e istituzioni si sono riuniti per mostrare i progressi fatti e le prospettive future, con l’obiettivo di trasformare le scoperte scientifiche in trattamenti concreti per i pazienti.

Oltre 800 ricercatori e 300 progetti per trasformare la ricerca sul cervello in terapie concrete contro Alzheimer, Parkinson e disturbi psichiatrici Trasformare l'eccellenza della ricerca scientifica in cure concrete per i cittadini: è stato questo il tema di "Mnesys: Il viaggio nel cervello", evento che ha presentato i traguardi del più grande partenariato nazionale dedicato alle neuroscienze e alla neuroriabilitazione. Genova ha svolto il ruolo di capofila, guidando una rete senza precedenti in Europa. Finanziato con quasi 115 milioni dal Pnrr, Mnesys ha coinvolto oltre 800 ricercatori in 300 progetti di ricerca, con più di 1500 pubblicazioni scientifiche internazionali, segnando una vera rivoluzione nella medicina del sistema nervoso.

