Checco Zalone sta bene e si muove senza problemi. È stato visto a Santiago, dove ha incontrato alcuni amici, e poi è tornato dall'urologo per un controllo. La sua salute sembra stabile e non ci sono motivi di preoccupazione. La sua vicenda ha fatto il giro del web, con tanti che sperano di vederlo presto di nuovo in scena.

ALESSANDRA MENZANI Checco Zalone è come una pozione magica: fa bene a tutti, si potrebbe anche valutare la santificazione. Il comico pugliese non giova solo al cinema italiano, con i 73 milioni e passa di euro guadagnati al botteghino che aiutano tutta l’industria nazionale. «Merita un busto al Quirinale» ha detto ieri Antonio Albanese, sottolineando quanto bene abbia fatto al cinema e agli esercenti (non si può dire lo stesso di tanti polpettoni di sinistra.). Checco ha avuto un tale impatto con l’ultimo film che risulta benefico anche per l’anima e il corpo: fa bene allo spirito non solo perché – come confermano gli psicologi e i dottori – ridere è un toccasana per l’umore e per la salute. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Miracolo Zalone: tutti a Santiago e dall'urologo

L’effetto Zalone ha portato a un rapido aumento delle ricerche online sul Camino de Santiago, il tradizionale percorso di pellegrinaggio verso Santiago di Compostela.

