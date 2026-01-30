In città, Mir riapre il suo centro culturale. Dopo essere stato chiuso durante il Covid, ora torna a vivere con mostre, eventi e corsi di lingua russa. La sede di via Ceci 3b si presenta rinnovata e pronta a riprendere le attività. La scelta di puntare sulla cultura russa segna un nuovo capitolo per questa organizzazione, che vuole riavvicinare le persone con iniziative diverse e coinvolgenti.

Un nuovo centro culturale spunta in città. Mir, organizzazione culturale aperta nel 2015 in piazza Alberica e chiusa durante gli anni del Covid, riapre ora completamente rinnovata nella nuova sede di via Ceci 3b. Giustamente soddisfatta la fondatrice e presidente Oxana Alenina: "In una città dove molte realtà chiudono, noi abbiamo scelto di invertire la tendenza. In un contesto in cui numerosi fondi commerciali vengono dismessi, abbiamo deciso di ristrutturare, valorizzare e aprire una nuova sede, andando in controtendenza. Crediamo profondamente in Carrara e nella sua rinascita culturale e sociale" si legge in un comunicato dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mir, la cultura parla il russo. Nel nuovo centro corsi di lingua, mostre, eventi e sfilate di moda

Approfondimenti su Mir Cultura

Oggi, sabato 17 gennaio, nell'Aretino si svolgono numerosi eventi culturali, tra cui una masterclass, corsi, mostre e presentazioni di libri con il geologo Mario Tozzi al Petrarca.

Oggi a Casa Thevenin si svolgono diversi eventi incentrati sulla cultura.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

TEATRO VERDI Assessorato alla Cultura di San Severo Mercoledì 11 febbraio 2026 A MIRROR UNO SPETTACOLO FALSO E NON AUTORIZZATO CON NINNI BRUSCHETTA,GREG,FABBRIZIO COLLICA E PAOLA MICHELINI Porta ore 20.30 Sipario ore 21. - facebook.com facebook