Un ragazzino di 11 anni è rimasto solo in strada a Belluno. Dopo aver rifiutato di pagare il biglietto, l’autista lo ha fatto scendere e l’ha lasciato camminare. Il bambino ha percorso sei chilometri nella neve, con le temperature sotto lo zero e il buio che calava rapidamente. Ora si cerca di capire cosa sia successo e come aiutarlo.

Un bambino di 11 anni, residente nel Bellunese, è stato costretto a percorrere sei chilometri a piedi nella neve, con temperature sotto lo zero e il buio che calava rapidamente, dopo essere stato fatto scendere da un autobus della linea 30 che collega San Vito a Vodo. L’episodio è avvenuto martedì 27 gennaio, durante il rientro da scuola. Il ragazzino, che si trovava a bordo del mezzo con un carnet di biglietti da 2,50 euro – abitudine consolidata da anni – è stato allontanato dal conducente perché non presentava il nuovo titolo di viaggio obbligatorio per la tratta Calalzo-Cortina, in vigore a causa del periodo olimpico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Minorenne abbandonato in strada a Belluno dopo rifiuto del sistema di pagamento del trasporto pubblico

