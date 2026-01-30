Un uomo di 49 anni di Taranto è stato arrestato mentre minacciava l’ex convivente con un coltello. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato il 49enne in flagranza di reato. L’uomo era intento a intimidire la donna, che aveva già subito comportamenti persecutori. Ora si trova in carcere in attesa di approfondimenti.

Tarantini Time Quotidiano È stato arrestato in flagranza di reato un 49enne di Taranto, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti dell’ex convivente. L’intervento dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto è avvenuto nel pomeriggio del 26 gennaio 2026, dopo la richiesta di aiuto giunta al 112. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe presentato sul posto di lavoro della donna, una 44enne del capoluogo, minacciandola di morte. La vittima, temendo per la propria incolumità, ha contattato il Numero Unico di Emergenza, consentendo un rapido intervento delle pattuglie. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Minaccia l'ex compagna con un coltello, arrestato 49enne

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Perugia dopo aver minacciato la propria compagna con un coltello durante un episodio di lite.

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Tor Bella Monaca dai carabinieri di Roma, accusato di maltrattamenti familiari.

