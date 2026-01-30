Minaccia e rapina due ragazzi in zona universitaria | arrestato

Un ragazzo italiano del 2000 è stato arrestato in zona universitaria. La polizia lo ha fermato dopo averlo accusato di aver minacciato e rapinato due giovani. L’arresto è stato eseguito questa mattina, mentre le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’episodio.

Un cittadino italiano classe 2000 è stato arrestato dalla polizia per il reato di rapina aggravata in concorso. I fatti sono avvenuti in via de Castagnoli, in zona universitaria. La polizia è giunta sul posto in seguito alla segnalazione di una possibile lite tra più persone. Una volta sul posto, gli agenti hanno trovato un ragazzo e una ragazza spagnoli, entrambi del 2004, che hanno raccontati di essere stati minacciati, aggrediti e rapinati da tre persone. Nello specifico, uno dei tre presunti rapinatori ha minacciato la coppia di consegnargli tutto ciò che possedevano. Il giovane spagnolo si è rifiutato e da qui è nata una colluttazione tra i due.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Minaccia Rapina

La notte scorsa, nella zona universitaria di Bologna, due giovani cittadini spagnoli sono stati rapinati.

Nella serata di ieri, la polizia ha arrestato un uomo di 25 anni, di origini marocchine e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di aver compiuto una rapina impropria aggravata, minacciando due uomini con un taglierino.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Minaccia Rapina

Argomenti discussi: Via Padova, rapina con coltello e con la minaccia di un cane, due arresti; Notte di paura in pieno centro. Gli punta il coltello e lo sequestra. L’aggressore rimarrà in carcere; Ubriaco minaccia e rapina uno straniero, in manette un 22enne; Spedizione punitiva contro l'ex della sua fidanzata, in tre lo picchiano e rapinano ma lui li registra. Condannati.

Rapina in un negozio di vestiti: il ladro per scappare aggredisce i commessiRuba vestiti in un negozio di abbigliamento del centro di Marsciano e, nel tentativo di fuggire, aggredisce fisicamente e minaccia i due commessi: con l’accusa di tentata rapina impropria, lesioni e r ... umbria24.it

Asse Mediano, doppia rapina a due distributori: l'inseguimentoColpi in serie lungo l’Asse Mediano, con due distributori di carburante rapinati nel giro di pochi minuti. Fermati due ragazzi di 18 e 19 anni dopo la fuga verso Giugliano ... napolitoday.it

Tre uomini arrestati a Mottola per una rapina in azienda. Avevano minacciato un imprenditore e aggredito il figlio. Bloccati poco dopo dai Carabinieri - facebook.com facebook

Minacce e rapina in un’azienda: tre uomini ai domiciliari x.com