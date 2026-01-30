Minaccia e rapina due ragazzi in zona universitaria | arrestato
Un ragazzo italiano del 2000 è stato arrestato in zona universitaria. La polizia lo ha fermato dopo averlo accusato di aver minacciato e rapinato due giovani. L’arresto è stato eseguito questa mattina, mentre le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’episodio.
Un cittadino italiano classe 2000 è stato arrestato dalla polizia per il reato di rapina aggravata in concorso. I fatti sono avvenuti in via de Castagnoli, in zona universitaria. La polizia è giunta sul posto in seguito alla segnalazione di una possibile lite tra più persone. Una volta sul posto, gli agenti hanno trovato un ragazzo e una ragazza spagnoli, entrambi del 2004, che hanno raccontati di essere stati minacciati, aggrediti e rapinati da tre persone. Nello specifico, uno dei tre presunti rapinatori ha minacciato la coppia di consegnargli tutto ciò che possedevano. Il giovane spagnolo si è rifiutato e da qui è nata una colluttazione tra i due.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Approfondimenti su Minaccia Rapina
Rapina in zona universitaria a Bologna: arrestato uno dei responsabili
La notte scorsa, nella zona universitaria di Bologna, due giovani cittadini spagnoli sono stati rapinati.
Rapina due uomini e li minaccia con un taglierino: arrestato
Nella serata di ieri, la polizia ha arrestato un uomo di 25 anni, di origini marocchine e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di aver compiuto una rapina impropria aggravata, minacciando due uomini con un taglierino.
Ultime notizie su Minaccia Rapina
Argomenti discussi: Via Padova, rapina con coltello e con la minaccia di un cane, due arresti; Notte di paura in pieno centro. Gli punta il coltello e lo sequestra. L’aggressore rimarrà in carcere; Ubriaco minaccia e rapina uno straniero, in manette un 22enne; Spedizione punitiva contro l'ex della sua fidanzata, in tre lo picchiano e rapinano ma lui li registra. Condannati.
Rapina in un negozio di vestiti: il ladro per scappare aggredisce i commessiRuba vestiti in un negozio di abbigliamento del centro di Marsciano e, nel tentativo di fuggire, aggredisce fisicamente e minaccia i due commessi: con l’accusa di tentata rapina impropria, lesioni e r ... umbria24.it
Asse Mediano, doppia rapina a due distributori: l'inseguimentoColpi in serie lungo l’Asse Mediano, con due distributori di carburante rapinati nel giro di pochi minuti. Fermati due ragazzi di 18 e 19 anni dopo la fuga verso Giugliano ... napolitoday.it
Tre uomini arrestati a Mottola per una rapina in azienda. Avevano minacciato un imprenditore e aggredito il figlio. Bloccati poco dopo dai Carabinieri - facebook.com facebook
Minacce e rapina in un’azienda: tre uomini ai domiciliari x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.