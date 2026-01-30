mimit affida negoziazione esclusiva a flacks per il futuro del sito ex ilva

Il ministero dello Sviluppo economico ha scelto Flacks per negoziare il futuro dell’ex Ilva di Taranto. L’Agenzia per l’innovazione industriale ha dato alla società l’incarico di avviare i colloqui con possibili partner. La decisione arriva in un momento di grande attesa sulla sorte dello stabilimento.

Il ministero dello Sviluppo economico, attraverso l’Agenzia per la promozione dell’innovazione industriale (Mimit), ha affidato a Flacks, società specializzata in advisory e negoziazione strategica, il mandato esclusivo per avviare i colloqui con potenziali partner interessati al futuro del sito ex Ilva di Taranto. L’incarico, conferito in via ufficiale nei giorni scorsi, segna un passo significativo nel percorso di valorizzazione del complesso industriale che, dopo anni di crisi e riorganizzazione, è ora al centro di un’attenta valutazione da parte del governo. Il mandato esclusivo implica che Flacks sia l’unico interlocutore autorizzato a condurre trattative con soggetti interessati a investire o acquisire il polo produttivo, che rappresenta uno dei principali hub siderurgici d’Europa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il governo ha dato il via libera ufficiale alla trattativa per vendere Ilva a Flacks Group.

I commissari di Acciaierie d'Italia hanno ottenuto l'autorizzazione dai comitati di sorveglianza per avviare una trattativa in esclusiva con il gruppo Flacks.

