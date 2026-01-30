Milazzo Film Festival | arrivano Monica Guerritore e Laura Morante

Al Milazzo Film Festival arrivano due grandi attrici italiane, Monica Guerritore e Laura Morante. Dopo gli ospiti di richiamo come Fabrizio Bentivoglio, Vanessa Scalera, Michele Riondino e Sonia Bergamasco, sul palco del teatro Trifiletti si preparano a salire anche loro. La kermesse continua a portare nomi importanti del cinema e del teatro, regalando uno spettacolo ricco di emozioni.

Nel corso della nuova edizione del Milazzo Film Festival Attorstudio, in programma dal 25 al 28 marzo, saranno premiate per l'eccellenza del loro mestiere di interpreti e autrici. Sono questi i primi due nomi che svelano i due direttori artistici Caterina Taricano e Mario Sesti. "L'attenzione di stampa e pubblico per Milazzo Attorstudio, nelle prime due edizioni – dicono - è stata anche superiore alle nostre attese: avevamo la convinzione che un festival dedicato agli attori, senza i quali non si può fare né cinema, né teatro, né niente, mancasse nell'orizzonte affollato dei festival.

Monica Guerritore ha ricevuto il Premio “Capri – Lina Wertmuller” alla 30ª edizione di Capri Hollywood, il festival cinematografico internazionale in programma dal 26 dicembre al 2 gennaio sull’Isola Azzurra.

