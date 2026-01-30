Milano rivoluziona i nuovi tram | debutta il Tramlink bidirezionale E il 9 linea simbolo della città apre la strada al futuro

Milano cambia volto con il debutto del nuovo Tramlink bidirezionale, un passo importante per il trasporto pubblico della città. Il 9, linea simbolo, apre la strada a un sistema più efficiente e moderno, rispondendo alle esigenze di una comunità sempre più dinamica.

Nella storia del trasporto pubblico di Milano, i tram hanno sempre fatto la parte del leone. È per questo che la rivoluzione avviata con l’arrivo dei nuovi Tramlink bidirezionali non può che essere un passaggio storico per una città in continua trasformazione, un collegamento diretto alle esigenze di una comunità sempre più moderna, flessibile e orientata al futuro. Un modo per proiettare la tradizione tranviaria meneghina in una nuova fase evolutiva. Ma quanto inciderà sul modo di muoversi in città? Milano: arrivano i nuovi tram. Cosa cambia con i Tramlink bidirezionali. Andiamo con ordine e partiamo dal principio.🔗 Leggi su Funweek.it

Milano, i nuovi Tramlink bidirezionali arrivano anche in centro. E il 9 (linea simbolo della città) osserva il futuroDa oggi in servizio le prime vetture dei nuovi tram Stadler. Sono bidirezionali, più tecnologici e pensati per una mobilità sostenibile. Dopo le prime corse su 7 e 31, l’arrivo sulle linee più iconich ... milano.corriere.it

Milano Home rivoluziona l’abitare con l’artigianato contemporaneo, nuovo format immersivo tra design, sostenibilità e creatività urbanaFino al 25 gennaio, la fiera di Milano accoglie una delle prime piattaforme internazionali dedicate alla casa, trasformando il calendario in un osservatorio ... assodigitale.it

