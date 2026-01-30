Il procuratore di Milano, Viola, annuncia un accordo con l’Inps per combattere più efficacemente il lavoro nero e il caporalato. La firma di questa intesa mira a mettere in atto modelli pratici di collaborazione tra le forze dell’ordine e l’ente previdenziale. Già in passato, questa sinergia ha permesso di incastrare più facilmente i responsabili di reati legati all’occupazione illegale. Ora, l’obiettivo è rafforzare ulteriormente questa strategia, puntando su un’azione più concreta e tempestiva sul territorio.

“Formalizziamo un’intesa che porta verso l'applicazione e l'attuazione concreta di modelli virtuosi sulla base di un rapporto di collaborazione consolidato con l'Inps, già attivo da tempo, che ci ha consentito di perseguire con particolare efficacia fenomeni criminali esistenti sul territorio, in materia di lavoro nero e di caporalato. Abbiamo tutti il dovere di perseguire questo fine di legalità. Sono certo che otterremo risultati ancora più positivi, in applicazione di questo protocollo”. Così il Procuratore della Repubblica di Milano, Marcello Viola, partecipando oggi nella sede della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Milano, all’incontro organizzato per formalizzare la convenzione tra la Procura e l’istituto di previdenza sociale, che avvia un percorso di collaborazione stabile finalizzato alla ricerca e la repressione delle violazioni in ambito contributivo, previdenziale e assistenziale, il potenziamento delle azioni di prevenzione e lo sviluppo di sinergie informative e investigative su notizie di reato anche con il coinvolgimento di altre Istituzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Milano: procuratore Viola, 'protocollo con Inps per perseguire efficacemente fenomeni criminali'

