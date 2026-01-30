Milano-Meda schianto con auto ribaltate | quattro feriti nell’ora di punta

Questa mattina le strade di Bovisio-Masciago sono tornate tranquille, ma ieri sera l’asfalto si è colorato di rosso a causa di un grave incidente sulla Milano-Meda. Quattro persone sono rimaste ferite quando due auto si sono scontrate e si sono ribaltate, creando caos nel traffico dell’ora di punta. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma la strada è rimasta bloccata a lungo, rallentando il flusso di veicoli tra la Brianza e Como.

Incidente partito in codice rosso ieri sera sulla Milano-Meda, nel tratto di Bovisio-Masciago, una delle principali arterie di collegamento tra la Brianza e Como. Lo schianto ha coinvolto più veicoli e ha provocato il ferimento di quattro persone.A seguito dell'impatto, due delle auto coinvolte.

