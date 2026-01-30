Milano-Cortina | zone rosse e 2.000 forze polizia in più questore ‘pronti su sicurezza’

A una settimana dall'inizio delle Olimpiadi, Milano si sistema per l’arrivo di migliaia di persone. Le autorità hanno deciso di rafforzare la sicurezza, con zone rosse e 2.000 agenti in più in strada. Il questore assicura che tutto è pronto per garantire l’ordine durante l’evento.

(Adnkronos) – A una settimana dall'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, il capoluogo lombardo si prepara ad accogliere atleti, visitatori, staff e capi di Stato in arrivo da tutto il mondo. Una sfida organizzativa e di sicurezza. Per affrontarla "sono state aggregate da altre realtà oltre duemila persone che contribuiranno ai servizi", ha detto il questore Bruno Megale, che ha assicurato: "Siamo pronti in materia di sicurezza. Abbiamo un importante sistema di sicurezza integrato". Il piano messo a punto dal Comitato per l'ordine e la sicurezza prevede l'istituzione dal 2 al 22 febbraio di cinque aggiuntive zone rosse nei siti olimpici: l'area di piazza Sempione dove arderà il braciere olimpico, quella del Villaggio olimpico e le zone intorno alla Santa Giulia Ice hockey Arena, all'Ice Park a Rho e all'Ice skating Arena di Assago.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il governo ha presentato un piano sicurezza da 50 milioni di euro per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Milano e Cortina stanno attuando il piano sicurezza in vista dei Giochi invernali.

