La nazionale italiana di curling si scontra con il direttore tecnico sulle scelte fatte in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Dopo le recenti decisioni, alcuni atleti chiedono più chiarezza e trasparenza nel processo di selezione. La tensione cresce mentre si avvicinano i giochi, e il gruppo si divide tra chi difende le decisioni e chi le contesta apertamente.

Alla vigilia delle Olimpiadi è davvero pesante la polemica che investe la nazionale di curling, una disciplina che potrebbe riservare medaglie e onori. Perché adesso scende in campo Monica Dalus, la madre della cortinese Stefania Constantini, che è la campionessa uscente del titolo di doppio misto assieme al trentino Amos Mosaner. La signora Monica ha, infatti, apposto la propria firma a una petizione on line promossa sul profilo Facebook " Curling Italia", dal titolo piuttosto eloquente: " È ora di dare una scopettata! Il curling italiano merita una maggiore trasparenza!". Il riferimento è alle polemiche che hanno travolto la squadra, dopo la decisione del direttore tecnico Marco Mariani di convocare la propria figlia Rebecca, a scapito della collaudata piemontese Angela Romei, che da anni era inserita nella compagine delle cinque migliori italiane.

© Ilfattoquotidiano.it - Milano-Cortina, polemica nella nazionale italiana di curling per le scelte del direttore tecnico: “Serve maggiore trasparenza”

La recente esclusione di Romei dalla squadra italiana di curling in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha suscitato discussioni all’interno del movimento sportivo.

L’atleta Angela Romei non figura tra i convocati per le Olimpiadi Milano-Cortina, decisione presa dalla Federazione sport ghiaccio.

