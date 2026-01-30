Steve Bannon attacca l’Italia duramente, accusandola di aver fatto entrare nel Paese terroristi e criminali. L’ex stratega di Trump, ora vicino all’area Maga, si scaglia contro il governo italiano per aver rifiutato il supporto dell’Ice nella sicurezza delle Olimpiadi. In un’intervista a Repubblica, Bannon dice che se l’Italia non vuole l’Ice, meglio non inviare più nessuno e ritirare anche la squadra americana. La polemica si fa sempre più accesa.

Steve Bannon, l’ex stratega di Donald Trump e oggi figura di riferimento dell’area Maga, attacca duramente l’Italia in un’intervista a Repubblica, accusandola di aver fatto entrare nel Paese «terroristi e criminali» e di rifiutare poi il supporto degli agenti dell’ Ice per la sicurezza: «Bene, allora non mandiamo nessuno e ritiriamo pure la squadra americana dalle Olimpiadi». Nel colloquio non risparmia Giorgia Meloni: «Era fantastica, ora è diventata una globalista, nessuno la prende più sul serio». Nel corso dell’intervista, Bannon critica anche le esitazioni di Trump sulla gestione della crisi a Minneapolis. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Milano-Cortina, Bannon: «Non volete l’Ice? Fuck you»

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Steve Bannon attacca l’Italia, accusandola di aver fatto entrare “terroristi e criminali” e di aver poi rifiutato gli agenti dell’Ice per la sicurezza.

L’ex consigliere di Donald Trump, Steve Bannon, si scaglia contro le decisioni italiane sugli agenti ICE in vista delle Olimpiadi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Trump su Pretti: agitatore e sovversivo. Veglia a New York.La Ice di Homan: legge e ordine - 'Batman' va al consiglio comunale di Santa Clara: Non aiutate l'ICE (Video); Rischio di attacco Usa, Trump: Sarebbe fantastico evitarlo - La Norvegia si allinea alle sanzioni Ue contro soggetti iraniani.

Steve Bannon: Non volete gli agenti ICE alle Olimpiadi? Fuck you ItaliaL'ex consigliere di Donald Trump ha parlato delle polemiche sugli agenti che arriveranno nel nostro paese: Ritiriamo la squadra dai Giochi ... msn.com

Milano-Cortina: sit-in +Europa all'ambasciata Usa, 'governo dica no a Ice'Roma, 29 gen (Adnkronos) - Fischietti, cartelli e bandiere contro la presenza dell'Ice ai giochi di Milano-Cortina davanti all'ambasciata americana a ... iltempo.it

#Askanews, squadra in pista per le #Olimpiadi Milano Cortina: speciali e video TG https://askanews.it/2026/01/30/askanews-squadra-in-pista-per-milano-cortina-speciali-e-video-tg/ - facebook.com facebook

Prima dell'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina, ripercorriamo questi otto indimenticabili scontri sul ghiaccio, dall'attacco a Nancy Kerrigan al backflip di sfida di Surya Bonaly x.com