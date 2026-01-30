MILANO | Catturata dopo 4 anni 66enne in manette Sconterà oltre 3 anni di carcere

Dopo quattro anni di latitanza, una donna di 66 anni è stata finalmente arrestata a Milano. Era ricercata per aver gestito una casa di prostituzione e per evasione fiscale. Ora dovrà scontare più di tre anni di carcere.

Rintracciata a Milano dopo 4 anni, 66enne condannata per gestione di casa di prostituzione e evasione. Era ricercata da oltre 4 anni M. Z., la 66enne di origini cinesi rintracciata a Milano dai Carabinieri dei nuclei investigativi di Napoli e Milano. Destinataria di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli nel 2021, la donna dovrà scontare 3 anni, 9 mesi e 26 giorni di reclusione per violazioni sulla legge sulla prostituzione ed evasione. Tra i provvedimenti inseriti nella determinazione di pene concorrenti, un’ordinanza firmata dal GIP del Tribunale di Napoli Nord datata 2014. Secondo gli inquirenti, la 66enne sarebbe stata ritenuta indiziata di aver gestito una casa di prostituzione ad Aversa, in provincia di Caserta, reclutando alcune donne, prospettando loro con l’inganno un impiego in un centro estetico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - MILANO: Catturata dopo 4 anni, 66enne in manette. Sconterà oltre 3 anni di carcere Approfondimenti su Milano 66enne Ritorna dopo la condanna al carcere: arrestato, sconterà quasi 4 anni e mezzo Condannato per spaccio di hashish, sconterà 3 anni e mezzo in carcere Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milano 66enne Gestiva la casa a luci rosse ad Aversa, catturata dopo 4 anniEra ricercata da oltre 4 anni Meifang Zaho, la 66enne di origini cinesi rintracciata a Milano dai Carabinieri dei nuclei investigativi di Napoli e Milano. Destinataria di un ordine di carcerazione eme ... internapoli.it L’Aurora Boreale "disegna in anticipo" la strada per Milano-Cortina 2026: Venerdì 30 gennaio 2026 la Fiamma Olimpica illumina Pontedilegno-Tonale e salirà ai 3.000 mt del Ghiacciaio Presena … in più è arrivata finalmente anche la neve "L'imma - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.