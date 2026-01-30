Milano banchiere ucraino Adarich ucciso in b&b di via Nerino poi precipitato da 2° piano colpendo tettoia di plastica - VIDEO

Questa mattina a Milano, la polizia ha trovato il corpo di un banchiere ucraino nel B&B di via Nerino. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato ucciso e poi gettato dal secondo piano dell’edificio, finendo sulla tettoia di plastica. La scena è stata scoperta dai proprietari dell’albergo, che hanno chiamato subito le forze dell’ordine. La polizia sta indagando per chiarire cosa sia successo e se ci siano testimoni o eventuali moventi dietro questa morte violenta.

Svolta nel caso di via Nerino 8: il manager ucraino sarebbe stato ucciso e gettato dal secondo piano del b&b. Il video esclusivo de Il Giornale d'Italia mostra l'impatto della sua caduta sulla tettoia e il punto in cui si è schiantato a terra Sul banchiere ucraino Alexander Adarich, morto in.

