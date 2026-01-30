Milan vicino a Mateta Romano | L’agente del calciatore è già a Milano Si stanno preparando i documenti

Nel calciomercato del Milan si fa sempre più concreta la trattativa per Jean-Philippe Mateta. Romano ha annunciato che l’agente del calciatore è già a Milano e che i club stanno preparando i documenti necessari per il trasferimento. La trattativa si sblocca e ora tutto dipende dalla rapidità con cui si concluderà.

Continuano gli aggiornamenti sulla trattativa tra il Milan e il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta. Ne ha parlato pochi minuti fa l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. Ecco, dunque, le sue parole sull'affare che sembra vicinissimo alla conclusione. Fabrizio Romano ha poi aggiunto: "Il club rossonero ha già un accordo con il Palace per il trasferimento del giocatore francese da luglio per 30 milioni di cartellino, ma in questi minuti sta provando ad acquistare Mateta da subito, con un aggiornamento del prezzo. L'agente del giocatore è già a Milano, e si stanno preparando i documenti, in attesa del via libera da Londra.

