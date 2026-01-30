Milan si tratta Mateta! Affondo a sorpresa | la strategia del Diavolo

Il Milan lavora per portare Mateta a gennaio. La trattativa tra il club rossonero e il Crystal Palace entra nel vivo. La dirigenza cerca un accordo con il francese, che il Palace ha deciso di lasciare andare. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi sulla possibile operazione di mercato.

Un grande colpo in attacco sì, ma per l’estate. Il Milan è entrato in corsa per Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace che piace a tanti club in Europa. L’idea non è quella di portarlo subito alla corte di Massimiliano Allegri, dato che in rosa il Diavolo ha già cinque attaccanti di livello (Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug e l’infortunato Gimenez, di nuovo disponibile a marzo), ma quella di prenderlo per la prossima stagione quando, sperano in via Aldo Rossi, ci sarà il ritorno in Champions League. L’obiettivo è spiazzare la concorrenza che è temibile visto che il Nottingham Forest è alla ricerca di una prima punta e pure la Juventus si è informata sull’attaccante ex Mainz perché Spalletti ha bisogno di un sostituto di Vlahovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

